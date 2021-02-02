Ташкент, , 09:43 — REGNUM Пожарные в узбекистанском Навои тушили возгорание склада с текстильной продукцией более восьми часов, сообщили в телеграм-канале МЧС Узбекистана.

Спасатели прибыли на место происшествия 31 января в 22:10 (20:10 мск). Пожар удалось локализовать в 22:30 (20:30 мск), а полностью потушить в 7:05 (5:05 мск) 1 февраля.

В результате пожара никто не пострадал. На месте было задействовано 13 единиц спецтехники и пожарный поезд «Мир». Причины возгорания и размер материального ущерба уточняется.

Читайте также: В Узбекистане произошел масштабный пожар на рынке