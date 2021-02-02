Махачкала, , 09:43 — REGNUM В Дагестане в течение одного дня скончались от угарного газа два жителя региона. Пострадали и доставлены в больницу еще двое, сообщили 2 февраля в пресс-службе МВД по республике.

Оба инцидента произошли 31 января. Один из них — в 31 января в селе Каратюбе Бабаюртовского района. Из-за неисправности дымохода газовой печи отравился восьмилетний мальчик. Его не удалось спасти. В больницу доставлен 50-летний хозяин дома.

В тот же день от отравления угарным газом скончался 57-летний житель Каякентского района. В Дербенте госпитализирована от отравления из-за неисправности газовой колонки 17-летняя девушка.

По всем случаям организованы проверки. Следователи устанавливают обстоятельства и подозреваемых в происшествиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае в результате отравления угарным газом погибли четыре человека — все члены одной семьи в Предгорном районе.

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