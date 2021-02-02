Омск, , 09:40 — REGNUM В Омске органы опеки и попечительства направили исковое заявление о лишении родительских прав отца, подозреваемого в истязании своих детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 февраля в пресс-центре администрации города.

1 февраля инцидент обсудили на внеочередном заседании омской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«В рамках заседания выработан комплекс мер по защите прав и законных интересов детей», — говорится в сообщении пресс-центра.

Ранее негативной информации о семье не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего отца двоих детей (ч. 2 ст. 117 УК РФ — «Истязание несовершеннолетних»).

На появившейся в интернете видеозаписи видно, как омич в частном доме жестоко с силой кидает своих детей поочередно на пол.

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