Барнаул, , 09:31 — REGNUM Следователи Следственного комитета России по Алтайскому краю выясняют обстоятельства смерти бывшего министра сельского хозяйства РФ Александра Назарчука. Об этом сообщили в краевом управлении СК.

По предварительным данным, тело 81-летнего Назарчука было найдено накануне, 1 февраля, в его доме в Первомайском районе Алтайского края. Видимых следов насильственной смерти не обнаружено.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что бывший министр мог умереть от отравления угарным газом. Однако в региональном СК уточнили, что причина смерти «в таком возрасте может быть любой».

Церемония прощания пройдёт в среду, 3 февраля, в парламентском центре в Барнауле. Ранее депутаты Алтайского краевого Заксобрания и работники аппарата выразили глубокие соболезнования родным и близким Александра Назарчука.

Как сообщало ИА REGNUM, на должность министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Назарчук был назначен в октябре 1994 года. В 1996 году, возвратившись на Алтай, он был избран депутатом Алтайского краевого законодательного собрания. С 2008 года находился на заслуженном отдыхе.

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