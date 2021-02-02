Нальчик, , 09:24 — REGNUM В Кабардино-Балкарии задержан местный житель, который занимал руководящее место среди криминальных личностей. Неоднократно судимый 38-летний гражданин являлся авторитетом в преступной среде, сообщили 2 февраля в пресс-службе МВД по региону.

«В 2019 году мужчина занял высшее положение в преступной иерархии Кабардино-Балкарии, после чего осуществлял организационно-распорядительные функции, координировал деятельность лиц из криминальной среды региона», — говорится в сообщении.

Задержание было произведено оперативниками угрозыска МВД и сотрудниками ФСБ и спецназа в городе Нальчике. Известно, что задержанный имел несколько судимостей за кражи, умышленное причинение вреда здоровью, уничтожение чужого имущества, незаконный оборот наркотиков. Его арестовали, расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», наказание за которое предусмотрено в виде восьми лет лишения свободы.