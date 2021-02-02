Томский район, Томская область, , 09:18 — REGNUM Девочка, пострадавшая при пожаре в жилом доме в посёлке Зональная Станция Томского района Томской области, доставлена в больницу скорой медицинской помощи.

Как передаёт канал «Область здоровья», девочка находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Врачи оценивают её состояние как нестабильное, крайне тяжёлое. По предварительным данным, у ребёнка ожог третьей степени.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в жилом доме в томском посёлке Зональная Станция произошёл утром 2 февраля. Пожарные нашли девочку на втором уровне двухъярусной кровати. По данным МЧС, пострадавшему ребёнку десять лет, по данным канала «Область здоровья» — девять.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области при пожаре в жилом доме пострадал ребёнок