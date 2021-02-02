Горно-Алтайск, , 09:11 — REGNUM В 2020 году территории Республики Алтай число пожаров резко выросло по сравнению с данными предыдущего года. По словам главы региона Олега Хорохордина, общая площадь, пройденная огнём выросла сразу в 10 раз, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

«Мы даже столкнулись с ситуацией, когда в Онгудайском районе пришлось спасать людей, вывозить авиацией сборщиков кедрового ореха, которые оказались отрезаны лесным пожаром на горе возле села Шашикман», — добавил глава.

Основной причиной природных пожаров остаётся неосторожное обращение с огнём. Лишь в семи случаях из 38 причиной пожара стали грозы. В остальных сыграл «человеческий фактор».

В связи с этим одной из главных задач в предстоящем лесопожарном сезоне станет проведение профилактических, разъяснительных мероприятий. Глава призвал заранее провести всю подготовительную работу до начала пожаров.

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