Владикавказ, , 09:01 — REGNUM В Северной Осетии произошло ЧП в одном из частных домов села Балта. От угарного газа пострадали пять человек, в том числе двое детей в возрасте семи и двух лет, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел 31 января. Пострадавших доставили в больницу Владикавказа, им оказывается помощь, угрозы жизни людей нет.

По факту отравления ведется расследование. Установлено, что причиной ЧП могла стать неисправность системы отопления.

«В доме имелись неисправности дымохода, в результате чего сработала обратная тяга, и семья отравилась угарным газом. Стражами порядка была вызвана аварийная газовая служба», — говорится в сообщении МВД.