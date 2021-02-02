Томский район, Томская область, , 08:54 — REGNUM В посёлке Зональная Станция Томского района Томской области утром 2 февраля произошёл пожар в двухквартирном жилом доме, сообщили ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС России. Серьёзно пострадала десятилетняя девочка.

На момент прибытия первого подразделения из-под крыши дома и окон одной из квартир шёл густой дым. Очевидцы сообщили о том, что в доме находится ребёнок. Пожарные нашли девочку на втором уровне двухъярусной кровати. Она получила отравление продуктами горения и многочисленные ожоги.

До приезда скорой помощи пожарные провели реанимационные действия, а затем передали ребёнка медикам.

Предварительная площадь пожара составила 80 кв. м. Причина устанавливается. В тушении принимали участие 18 человек и три единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале при пожаре в доме на станции Обская в Лабытнанги погибли два человека.

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