Улан-Удэ, , 08:51 — REGNUM Водители-лихачи в столице Бурятии Улан-Удэ за прошлый год сбили 43 опоры уличного освещения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, общий ущерб составил 1,5 млн рублей.

Как отмечается, установка каждой опоры является сложной и трудоёмкой работой, в которой задействовано сразу несколько единиц техники и трое электромонтёров.

«Восстановление одной опоры обходится в сумму от 30 до 80 тысяч рублей. В большинстве случаев нарушителей обнаруживают и привлекают к административной ответственности», — добавили в администрации.

При этом виновники зачастую скрываются с места аварии. Так, по 23 фактам в настоящее время идёт розыск виновных водителей.