Соль-Илецк, Оренбургская область, , 08:29 — REGNUM В Соль-Илецке Оренбургской области после взрыва самогонного аппарата госпитализирована 29-летняя местная жительница. По факту получения травм женщиной проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел вечером 1 февраля. По данным полиции, оренбуженка получила ожоги вследствие разгерметизации самогонного аппарата. Врачи диагностировали у женщины термические ожоги 18% грудной клетки второй степени.

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