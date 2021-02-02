Улан-Удэ, , 08:28 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ уволен водитель маршрута №56, который не высадил 12-летнего ребёнка на нужной остановке. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее в соцсети появилось сообщение матери школьника, которая рассказала, что ему в автобусе стало плохо. Он попросил водителя остановиться, но получил отказ. В результате мальчика стошнило в салоне. Разозлённый водитель в качестве наказания увёз его на конечную остановку, где заставил убрать всё. До дома школьник добрался лишь спустя полтора часа.

1 февраля водителя вызвали в комитет городского хозяйства города, где инцидент рассматривали при участии матери ребёнка.

«В адрес перевозчика направлено предписание о незамедлительном рассмотрении данного случая с ответственными лицами маршрута и водительским составом, (необходимости) повторно ознакомить ответственных лиц и водителей с памяткой о порядке действий по недопущению случаев оставления в опасности несовершеннолетних пассажиров, применить меры строгого дисциплинарного взыскания к лицам, виновным в указанном инциденте», — отметили в администрации.