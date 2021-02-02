Барнаул, , 08:16 — REGNUM Следователи начали доследственную проверку по факту гибели в Алтайском крае бывшего министр сельского хозяйства России Александра Назарчука. Об этом 2 февраля сообщила помощник руководителя регионального следственного управления СКР Елена Коновалова.

Ранее сообщалось, что Назарчук скончался в возрасте 81 года в селе Солнечное, одной из версий причины его гибели стала утечка газа.

«Следователи, работающие на месте происшествия, не обнаружили очевидных подтверждений отравления газом», — сказала Коновалова «Российской газете», добавив, что точную причину его смерти сможет установить судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, Назарчук занимал должность министра сельского хозяйства России с 1994 по 1996 год. С 1196 по 2008 год был председателем Алтайского краевого совета народных депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 февраля, в Ставропольском крае в результате отравления угарным газом погибли четыре человека — все члены одной семьи.

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