Барнаул, , 08:14 — REGNUM В Алтайском крае трагически ушёл из жизни экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Александр Назарчук. В августе 2021 года ему бы исполнилось 82 года. Предварительной причиной его смерти стало «отравление угарным газом из-за обмерзания дымохода», передайте корреспондент ИА REGNUM.

По факту гибели Назарчука следователи СК РФ проводят проверку.

Версия с утечкой газа в доме также проверяется, однако пока никакие признаки отравления газом не установлены, — пояснили в пресс-службе СК .

Напомним, в 1990 году на первых альтернативных выборах Назарук был избран народным депутатом Верховного Совета РСФСР, в 1993 году — депутатом Государственной думы Российской Федерации I созыва, где занимал пост председателя комитета по аграрным вопросам.

На должность министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Назарук был назначен в октябре 1994 года. В 1996 году, возвратившись на Алтай, работал председателем Агропромсоюза, был избран депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания, в декабре стал председателем Алтайского краевого законодательного собрания и проработал в этой должности порядка восьми лет.

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За большой вклад в развитие Алтайского края и страны Александр Назарчук был награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За заслуги перед Алтайским краем» II степени. Он являлся почетным работником агропромышленного комплекса России, почетным гражданином Романовского района (родина политика).

29 августа 2019 года Александру Назарчуку было присвоено звание «Почетный гражданин Алтайского края». Губернатор Виктор Томенко, правительство края, председатель Законодательного собрания Алтайского края Александр Романенко выразили глубокие соболезнования семье Александра Назарчука в связи с его трагическим уходом.

Прощание с Александром Назарчуком пройдет 3 февраля на первом этаже парламентского центра в Барнауле.