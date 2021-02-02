Уфа, , 08:17 — REGNUM Мужчина на снегоходе наехал на забор лицея в Башкирии. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Сообщается, что дорожное происшествие произошло ночью в селе Мишкино. Снегоход «Тайга Атака», за рулем которого находился 42-летний мужчина, наехал на забор учебного заведения. Местный житель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Специалисты установили, что он управлял автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

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