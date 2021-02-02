Кызыл, , 08:05 — REGNUM В Туве зарегистрировано три новых летальных случая от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики со ссылкой на данные Комиссии по установлению причин смертности.

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Отмечается, что пациенты поступили в стационар «в запущенном состоянии заболевания».

«Возраст умерших составил от 47 до 81 лет. Два из них имели более двух сопутствующих хронических заболеваний — заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, хронический бронхит, атрофия зрительного нерва», — добавили в Минздраве.

Таким образом, всего с начала года в республике жертвами коронавируса стали 18 человек. Общее число летальных случаев за весь период пандемии достигло 192.