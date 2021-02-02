Байкальск, Иркутская область, , 07:42 — REGNUM В Приангарье готовятся к борьбе с вероятным паводком, который, если не предпринять превентивных мер, может привести к серьезным последствиям для экологии Байкала. Подробности с заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», количество осадков в Байкальске за 1−27 января 2021 года составило 213% от нормы, в Хамар-Дабане — 123% от нормы. Также по южной и средней частям озера Байкал в феврале ожидается выпадение осадков около среднего многолетнего количества.

Кроме того, Иркутским УГМС подтверждается, что при выпадении сильных продолжительных дождей на реках Слюдянского района формируются дождевые паводки, которые могут привести к выходу воды из берегов, затоплению прибрежных территорий различной степени.

«Вопрос по защите территорий и населения Слюдянского района от негативного воздействия селей и паводковых вод на реках, расположенных вблизи карт-накопителей Байкальского ЦБК, представляющих угрозу экологической системе озера Байкал, продолжает оставаться на моем личном контроле.

До наступления весеннего половодья мы должны провести комплекс мер, необходимых для предотвращения ЧС в Слюдянском районе», — заявил глава региона Игорь Кобзев.

Уже известно, что работы по расчистке русел рек Большая Осиновка, Малая Осиновка, Солзан в Слюдянском районе (они находятся в непосредственной близости к Бабхинскому и Солзанскому полигонам БЦБК) проведут до начала паводкоопасного периода. Стоимость работ составляет 61,1 млн рублей. Общая протяженность участка, который предстоит расчистить, — 4,2 км.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области произошло в конце июня 2019 г. После продолжительных ливней реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Спустя месяц ситуация во многом повторилась. Наиболее пострадавшими оказались Тулун и Нижнеудинск, а также близлежащие населённые пункты.

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В июле 2020 года в отсутствие действенных способов ликвидации хранящихся на берегах Байкала тысяч кубометров ядовитых отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ОАО «БЦБК»), для предотвращения непоправимых экологических бедствий принято решение о снижении щелокосодержащей жидкости в объектах очистных сооружений. Работы проводят в рамках заключённого с ООО «ГазЭнергоСтрой — Экологические технологии» соглашения.

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