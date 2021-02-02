Иркутск, , 07:27 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1688 человек, причём 9 из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 2 февраля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 49 449 человек (+261 за последние сутки). Госпитализированы 1816 пациентов (-74 за последние сутки).

Выздоровели 43 957 пациентов (+277 за последние сутки). Ещё 208 жителей Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19 (+1 за последние сутки).

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