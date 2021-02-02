Кабул, , 07:21 — REGNUM Взрыв прогремел в центре афганской столицы Кабула, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на сообщения очевидцев.

«Взрыв произошел утром в час пик. Автомобиль подразделения по борьбе с наркотиками министерства внутренних дел оказался уничтожен взрывом. Пострадали сотрудники отдела», — приводит его слова агентства.

В полиции столицы Афганистана подтвердили факт взрыва. В результате теракта ранения получили не менее двух человек. Отмечается, что полиция Кабула уже занимается расследованием произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января заминированный автомобиль взорвался в афганской провинции Нангархар. В результате теракта погибли восемь военнослужащих. Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна из террористических организаций.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии произошло землетрясение