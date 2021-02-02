Пермь, , 07:19 — REGNUM В Перми в ночь на 1 февраля произошло ЧП на строительной площадке в микрорайоне Вышка 2. Стрела башенного крана упала на строящийся многоэтажный дом, сообщают СМИ.

Как отмечает телеканал «Вести-Пермь», стрела башенного крана разломилась на две части. Одна из них задела балкон и частично повредила кирпичную кладку. Пострадавших нет.

Добавим, что в 2019 году на стройплощадке в Перми упал башенный кран, женщина-машинист получила травмы. В 2020 году в Пермском районе кран рухнул на автомобиль.

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