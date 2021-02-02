Барнаул, , 07:17 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 2 февраля, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1985 человек, причём 15 из них добавились в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (10 812 человек, +24 за последние сутки) и ОРВИ (21 232 человека, +145 за последние сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 39 362 человек (+178 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 360 (-9 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 99 пациентов (+2 за последние сутки). С начала учебного года в крае выявлено 1653 ребёнка с коронавирусом (+14 за последние сутки).

В общей сложности SARS-CoV-2 победили 35 365 человек (+194 за последние сутки).

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