Перт, Австралия, , 06:56 — REGNUM Свыше шести тысяч гектаров леса и около 30 жилых домов уничтожено крупным пожаром на западном побережье Австралии, 2 февраля сообщает местное издание WA Today.

Огонь подобрался к окрестностям городе Суон, который находится в 40 км к северо-востоку от Перта — столицы штата Западная Австралия. Из-за случившегося примерно 400 местных жителей перебрались из своих домов в эвакуационные центры.

Периметр пожара достигает приблизительно 60 км. Его ликвидацией занимаются свыше 300 пожарных. Кроме того, к тушению огня привлечены волонтеры и рейнджеры. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января на юге Китая произошел крупный природный пожар, который тушили более 100 человек.

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