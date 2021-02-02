Катманду, , 06:17 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксированы на территории Непала, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что очаг землетрясения находился в 110 километрах к северо-северо-востоку от населенного пункта Лобуче. Глубина его залегания составила 22,15 километра. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 4.0 произошло на территории Японии. Его очаг находился в префектуре Тотиги на глубине десять километров. Пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.