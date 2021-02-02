Красноярск, , 05:55 — REGNUM Водопроводной водой в Красноярске отравились 27 человек. Таковы данные по состоянию на вечер 1 февраля.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании «КрасКом», пострадавшие жители Студгородка проживают на улицах Киренского (32, 32к, 32м), 2-я Огородная (22а, 24, 25, 26), Дачная (28, 30а, 35, 35А), Борисова (30).

Жителям указанных домов до выяснения причины произошедшего рекомендуют пользоваться холодной водой как технической. Предварительно её следует прокипятить.

Из распределительной сети и в квартирах домов в Студгородке будут отобраны дополнительные пробы воды. Как утверждает гендиректор «КрасКома» Олег Гончеров, безопасность холодной воды с водозабора Гремячий лог подтверждается лабораторными результатами:

«Однако пока не получены результаты анализов воды по микробиологии, рекомендуем жителям Студгородка кипятить холодную воду».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля жители нескольких домов в Октябрьском районе Красноярска пожаловались на запах и вкус воды и заявили о симптомах отравления.

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По данному факту проводят проверки прокуратура и Роспотребнадзор.

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Информацию об отравлении жителей Красноярска также проверяют следователи.

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