Ульяновск, , 04:46 — REGNUM В Тереньгульском районе Ульяновской области местную жительницу подозревают в поджоге соседской бани. Этому предшествовала ссора между соседями, сообщает УМВД по региону.

Информация о поджоге бани в одном из сёл района поступила в дежурную часть 30 января. В ходе предварительного следствия в поле зрения правоохранителей попала 45-летняя женщина. По данным полиции, накануне происшествия она поссорилась со своим соседом.

«Затаив обиду, в ночное время женщина совершила поджог бани», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту полицией проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области конфликт между двумя мужчинами завершился пожаром. Правоохранители считают, что у задержанного с потерпевшим возник конфликт, в результате которого предполагаемый злоумышленник поджёг стог сена, а огонь перекинулся на сарай. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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