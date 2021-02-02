Цзинань, Китай, , 04:37 — REGNUM Четыре человека погибли в результате незаконного сваливания токсичных химических отходов в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 1 февраля агентство Синьхуа.

Свалка отходов имел место в городе Чжучэн. Следователи уверены, что погибшие стали жертвами ядовитого газа, исходящего от химических отходов.

Неустановленное число людей пострадали в результате инцидента и получают медицинскую помощь в больницах региона. Один человек находится в критическом состоянии.

Власти обещают арестовать всех причастных к организации незаконной свалке ядовитых отходов и судить по всей строгости закона. Расследование уже началось.