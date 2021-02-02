Сеул, , 04:28 — REGNUM Шесть граждан Китая погибли и еще четыре получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия на выезде с шоссе на юге Южной Кореи, сообщили 1 февраля в Посольстве Китая в Южной Корее.

Трагедия произошла, когда коммерческий грузовик, перевозящий 12 человек, перевернулся примерно в 8:20 по местному времени на выезде с шоссе в городе Седжон автомагистрали Танджин — Йондок к 120 км к югу от столицы Южной Кореи Сеула.

В результате погибли шестеро китайцев и один кореец, еще четыре гражданина Китая и один гражданин Южной Кореи получили ранения. Из них двое получили серьезные ранения. В настоящее время ведется расследование причин трагедии.