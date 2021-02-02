Южно-Сахалинск, , 03:52 — REGNUM В Южно-Сахалинске на встречную полосу вынесло пассажирский автобус. Известно, что при движении у него произошла поломка, об этом в своём телеграм-канале написал губернатор области Валерий Лимаренко.

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Автобус следовал без пассажиров, поэтому в аварии никто не пострадал. Глава региона распорядился проверить все автотранспортные предприятия, чтобы впредь не допустить таких происшествий.

«В зимнее время опасность возникновения аварийных ситуаций значительно возрастает, поэтому необходимо предпринять все меры, чтобы минимизировать возможные риски. Безопасность — превыше всего!», — отметил Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине активно обсуждается конфликтная ситуация между подростком и водителем маршрутки №45. В сети появилось видео, на котором видно как мужчина с применением силы выталкивает подростка из автобуса. Выяснилось, что конфликт произошёл из-за того, что у подростка не сработал проездной билет.