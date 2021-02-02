Южно-Сахалинск, , 03:17 — REGNUM Жительница Сахалина за два с половиной года фиктивно приняла на работу в коммерческую организацию около пяти тысяч иностранцев. Уголовное дело в отношении неё по статье организация незаконной миграции направлено в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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Являясь руководителем компании она готовила все необходимые документы о фиктивном трудоустройстве иностранцев и передавала их в миграционную службу. Таким образом мигранты могли законно пребывать на территории РФ. За свои услуги обвиняемая получала вознаграждение.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, обязывающий трудовых мигрантов ЕАЭС сдавать биометрию и проходить медосмотр, внесло в Госдуму правительство РФ.