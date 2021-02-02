Порт-Морсби, , 02:53 — REGNUM В Папуа — Новой Гвинее в результате вызванного наводнением оползня погибли пять человек, ещё трое числятся пропавшими без вести. Об этом 2 февраля сообщает Radio New Zealand.

Трагедия произошла в восточной провинции Моробе, неподалёку от города Булоло. В результате резкого подъёма воды в реке произошёл сход оползня, накрывшего жилые дома. Спасатели нашли под обрушившимися зданиями тела пяти человек, в том числе двух детей. Ещё три человека в настоящее время числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, три села в Абхазии из-за оползня оказались «отрезанными» от районного центра Ткуарчал.

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