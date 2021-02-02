Нью-Йорк, США, , 01:03 — REGNUM Организация Объединенных Наций решительно осуждает нападение на гостиницу Afrik в сомалийском Могадишо, сообщил спецпредставитель генсека ООН по Сомали Джемс Суон в официальном заявлении.

«Мы потрясены этим предрассудительным и бессмысленным нападением на место, посещаемое невиновными гражданскими лицами, и осуждаем его самым решительным образом», — заявил он.

Также Суон выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля группа боевиков из террористической группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ» атаковала гостиницу Afrik у международного аэропорта в Могадишо. В результате теракта погибли девять человек, еще более десяти получили ранения.

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