Никосия, , 23:18 — REGNUM О взрыве в пригороде Никосии вечером 1 февраля сообщает полиция Кипра.

По данным правоохранителей, причины взрыва, который прогремел в 19:30 (время местное), пока не известны, как и число пострадавших.

Есть данные о том, что взрыв прогремел в центре вакцинации. Место ЧП оцеплено.

Напомним, центр вакцинации от коронавируса на Кипре находится в городе Лача. Раньше это был медицинский центр, но с приходом пандемии он приобрёл актуальный профиль.

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