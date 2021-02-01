Измир, Турция, , 20:31 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Эгейском море у берегов провинции Измир (Турция), сообщает 1 февраля Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при турецком правительстве.

Эпицентр произошедшего утром землетрясения находился у берегов измирского района Карабурун. Всего зафиксировано два подземных толчка, причём второй произошёл спустя минуту после первого.

Первый толчок магнитудой 5,1 зарегистрирован в 08:46 (время местное), его очаг располагался на глубине 20,69 км под землёй. Второй толчок магнитудой 4,8 зафиксирован в 08:47 (время местное), очаг залегал на глубине семь километров под землёй.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о землетрясении магнитудой 4,8 у греческого острова Лесбос 1 февраля проинформировал Афинский геодинамический институт.

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