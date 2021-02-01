Тулон, Франция, , 20:32 — REGNUM Полиция Франции сообщила, что мужчина, предположительно убивший бездомного во французском Тулоне, является бывшим военным. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает France Info.

Бывший военный в разводе, вероятно, обезглавил бездомного в своей квартире в Тулоне и выкинул отрезанную голову в картонной коробке через окно на тротуар. Полиция разыскивает второго бездомного, который также находился в квартире 31 января вечером, но, предположительно, отсутствовал на момент происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек был задержан в городе Тулоне после обнаружения коробки с человеческой головой.

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