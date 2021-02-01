Тюмень, , 19:27 — REGNUM В Тюменской области организована проверка сообщения СМИ о выпущенной сигнальной ракете в сторону заходящего на посадку в аэропорту Рощино самолёта. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Ранее в нескольких средствах массовой информации сообщалось, что светосигнальная ракета была выпущена 30 января 2021 года неизвестными в сторону самолета авиакомпании «Ютэйр» рейса Уфа-Тюмень. пострадавших нет. На борту самолёта находилось 58 человек.

Проверка инициирована по признакам преступления по ч.1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).