Воронеж, , 19:21 — REGNUM В Воронеже на территории предприятия на улице Ростовской 1 февраля при проверке производственного оборудования был травмирован 41-летний рабочий, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Организовано проведение доследственной проверки. Сотрудники СК устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцев, изучают служебную документацию. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти рабочего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.