Вашингтон, , 20:31 — REGNUM Самолет с президентом Эквадора Лени Морено, первой леди и делегацией официальных лиц был вынужден совершить экстренную посадку в Вашингтоне из-за технических неполадок. Об этом 1 февраля пишет MercoPress.

Как сообщили официальные лица, президент и его команда «в порядке».

«В самолете президента были обнаружены технические неполадки через несколько минут после взлета в Вашингтона. Поэтому мы были вынуждены совершить экстренную посадку», — объяснил официальный представитель команды президента Морено.

«Морено и все пассажиры в полном порядке и вернутся в Эквадор в ближайшие часы», —добавил представитель.

Никто не предоставил детали касательно природы неполадок или условий их возникновения.

Президент Эквадора Морено, чей срок заканчивается 24 марта, прибыл в Америку на прошлой неделе с официальным визитом к президенту США Джо Байдену.

Морено так же встречался с Кристалиной Георгиевной — главным исполнительным директором Всемирного банка. В сентябре Всемирный банк дал Эквадору кредит в $6.5 млрд.

В Эквадоре пройдут выборы нового президента 7 февраля. Многие кандидаты надеются пересмотреть состояние дела по кредиту.