Воронеж, , 19:11 — REGNUM Суд в Воронеже вынес приговор 20-летнему Назару Жирову за убийство кавалера его бывшей возлюбленной. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ноябре 2019 года к дому Жирова приехал новый возлюбленный его бывшей девушки. Поводом для разговора стали жалобы девушки на то, что бывший кавалер избивал и оскорблял её. Между молодыми людьми произошёл конфликт, и Жиров заранее приготовленным ножом несколько раз ударил другого юношу. Тот скончался.

Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. Подсудимый свою вину не признал и просил присяжных оправдать его, однако его признали виновным в совершении убийства. Его приговорили к девяти годам в исправительной колонии строгого режима. Решение суда ещё не вступило в законную силу.