Тулон, Франция, , 19:09 — REGNUM В центре города Тулона 1 февраля была найдена коробка, содержащая отрезанную человеческую голову. Об этом сообщается на сайте BFMTV.

По словам очевидцев, коробка была сброшена с из окна четвёртого этажа жилого дома. Квартира, в которой, как предполагается, произошло убийство, принадлежит мужчине. Также в ней проживали двое бездомных. Отрубленная голова принадлежала одному из двух бездомных.

Напомним, в октябре 2020 года во Франции был обезглавлен учитель, показывавший на уроках карикатуры на пророка Мухаммада.

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