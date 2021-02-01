Исетский район, Тюменская область, , 18:49 — REGNUM В Исетском районе Тюменской области местного жителя обвиняют в незаконном лишении свободы восьмиклассника. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что у 32-летнего обвиняемого пропала музыкальная колонка. Вечером 21 января 2021 года в селе Шорохово Исетского района обвиняемый встретил знакомого 15 — летнего подростка и решил выяснить у него обстоятельства исчезновения вещи. Для этого он ударил подростка по лицу и силой посадил в свой автомобиль. Затем затащил в свой дом, где снова побил и удерживал некоторое время, выясняя обстоятельства пропажи колонки. Лишь потом позволил уйти подростку домой.

По факту было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего»). Селянин вину признал и раскаялся в содеянном. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.