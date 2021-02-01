Йошкар-Ола, , 18:04 — REGNUM Йошкар-Олинский городской суд вынес приговор в отношении троих участников организованной преступной группы, которая занималась хищениями автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

Они признаны виновными в шести преступлениях по ч.2 и ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору), п.п. «а» и «в» ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 325 УК РФ и ч.2 ст. 327 УК РФ (кража и подделка официальных документов).

Установлено, что трое мужчин объединились в банду в январе 2019 года. Используя поддельный паспорт и водительское удостоверение, они встречались с собственниками автомобилей и оформляли договора аренды. После этого машины похищались, а затем продавались. Сумма ущерба составила 900 тыс. рублей. В ходе следствия похищенные автомобили были возвращены их законным владельцам.

В зависимости от роли каждого преступники получили от 4 до 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале прошлого года в Чебоксарах был вынесен приговор троим несовершеннолетним, которые осуждены угон автомобиля. По данным правоохранителей, трое 17-летних ребят проникли в салон ВАЗ-21 074, припаркованного возле автомойки, и попытались запустить двигатель. Однако из-за разряженного аккумулятора им это не удалось сделать. Они извлекли аккумулятор, зарядили в помещении автомойки, после чего установили обратно, завели автомобиль и уехали. Через некоторое время машина заглохла, они бросили её и скрылись с места преступления.