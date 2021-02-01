Обнинск, Калужская область, , 18:09 — REGNUM В городе Обнинске (Калужская область) 1 февраля из окна поликлиники клинической больницы № 8 выпала женщина 1949 года рождения. Женщина скончалась на месте происшествия от травм, не совместимых с жизнью. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Погибшая находилась на первичном приёме у врача-специалиста. Предположительно, одна выпала из окна восьмого этажа.

В настоящее время проводится доследственная проверка. По версии следствия, смерть пожилой пациентки не носит криминального характера.

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