Чебоксары, , 18:33 — REGNUM В Марий Эл вынесен приговор мировому судье из Канаша, которую обвинили в мошенничестве. Ей назначено семь лет реального лишения свободы, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Уголовное дело было возбуждено председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Правоохранители установили, что с декабря 2015 года по декабрь 2017 года фигурантка уголовного дела получила 850 тыс. рублей от чебоксарца, пообещав ему решить вопрос по изменению категории земельного участка и оформлению постройки, которая была там возведена самовольно.

Следствием также установлено, что в июне 2018 года судья и её знакомая получили от чебоксарца ещё 2 млн рублей, 16 июля 2018 года при передаче очередной суммы их противоправные действия пресекло УФСБ по Чувашии.

В ведомстве отмечают, что судья не признала вину. Квалификационной коллегией судей Чувашии от 15 августа 2019 года полномочия данного мирового судьи были приостановлены.

Верховный суд Марий Эл признал фигурантку уголовного дела виновной в совершении преступлений, предусмотренных частями 3, 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30 УК РФ («Мошенничество», «Покушение на мошенничество»). Решением суда ей назначено семь лет лишения свободы в колонии общего режима и 750 тыс. рублей штрафа с конфискацией 2,85 млн рублей, которые уйдут в доход государства. Приговор суда не вступил в законную силу.

По данным следственного управления, у судьи была сообщница, в отношении которой уголовное дело выделили в отдельное производство в связи с сотрудничеством со следствием. Ей назначено 3,5 года условного лишения свободы.

Это не первое уголовное дело в отношении судей в Чувашии. Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2014 года был вынесен приговор судье Верховного суда Чувашской Республики в отставке, который сбил насмерть пешехода. Суд первой инстанции вынес обвинительный приговор, назначив два года лишения свободы условно.

Напомним, что в июле 2016 года в Чувашии под уголовное преследование попал мировой судья судебного участка № 5 Ленинского района Чебоксары, которому инкриминировали побои из хулиганских побуждений.