Ставрополь, , 16:29 — REGNUM В Ставропольском крае зафиксировано ЧП в Предгорном районе. В результате отравления угарным газом погибли четыре человека — все члены одной семьи, передает 5-tv.ru.

По данным телеканала, в числе жертв отравления двое детей. О ЧП стало известно около 14:00 1 февраля. По данным источника, прибывшие на место спасатели застали людей уже без признаков жизни. В настоящее время устанавливают причины трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года на Ставрополье отравились угарным газом три жителя Пятигорска — двое взрослых и ребенок. Их доставили в больницу.

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