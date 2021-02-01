Белгород, , 16:26 — REGNUM Арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов обнаружили полицейские у 41-летнего жителя посёлка Октябрьский Белгородской области. У хозяина также изъяли 20 граммов наркотиков, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

В доме белгородца хранились переделанный самодельным способом пистолет-пулемёт образца 1951 года, карабин «Маузер» и пистолет. Кроме того, у мужчины изъяли 708 патронов различного калибра, 19 банок с веществом, похожим на порох, и 20 граммов марихуаны. Мужчина пояснил, что оружие и боеприпасы он коллекционировал, экспертиза установила — изъятое оружие пригодно для стрельбы. В отношении мужчины возбуждено сразу четыре уголовных дела.

Под уголовное преследование также попали 37-летний житель Шебекинского городского округа и ещё один 41-летний житель посёлка Октябрьский. У первого полицейские обнаружили самодельный пистолет, у второго восемь патронов различного калибра для нарезного оружия, на хранение которых у мужчины не было соответствующего разрешения. Возбуждены уголовные дела.