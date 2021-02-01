Абуджа, , 15:57 — REGNUM Семеро сирот, похищенных две недели назад из приюта на окраине столицы Нигерии, Абуджи, освобождены. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на сообщение полиции.

Боевики штурмовали детский дом в районе Абуджи 23 января и похитили детей в возрасте от 10 до 13 лет. Некоторые взрослые, которые были похищены из своих домов во время инцидента, также были освобождены.

Представитель полиции, Мариам Юсуф, подтвердила освобождение сирот, не сообщая подробностей.

Отмечается, что дети выглядели измученными после освобождения и были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Согласно сообщениям, около 100 человек были похищены в результате нападений боевиков в штатах Кадуна, Нигер, Кацина и Тараба только за последнюю неделю.

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