, 15:35 — REGNUM Элистинский городской суд вынес приговор бизнесмену, по вине которого погиб рабочий. Предпринимателя приговорили к условному сроку, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Калмыкия.

Инцидент произошел в октябре 2019 года, когда во время прокладки водопровода и канализации на внештатного сотрудника строительной бригады обрушился грунт траншеи. Пострадавший скончался на месте происшествия. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что индивидуальный предприниматель проигнорировал соблюдение правил безопасного производства работ, при этом траншея не соответствовала требованиям безопасности. Сам же рабочий был допущен на объект в состоянии алкогольного опьянения.

Бизнесмену назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор в законную силу не вступил.