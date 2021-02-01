Чебоксары, , 15:29 — REGNUM В Чувашии ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя строительной компании «Фирма Старко». Его обвиняют в сокрытии налогов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Следствие полагает, что фигурант уголовного дела с 25 мая 2018 года по 31 мая 2018 года в целях воспрепятствования принудительному взысканию с организации недоимки по налогам и страховым взносам на 19 млн рублей, организовал перечисление поступающих на счет другой организации. Правоохранители считают, что это было сделано для сокрытия средств от налоговых органов.

По данным следствия, в результате обвиняемый незаконно утаил более 12,5 млн рублей, которые должны были быть направлены на погашение налоговых платежей.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам»). Дело передано в Московский районный суд Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении директора частной компании, которая занимается производством оборудования для майнинга криптовалют. Ему инкриминируют сокрытие 10,2 млн рублей налогов.

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