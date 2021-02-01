Магас, , 15:31 — REGNUM Троим участникам террористической группировки, задержанным на территории Ингушетии, предъявили обвинения, следствие ходатайствует о помещении их под стражу. Об этом сообщила 1 февраля официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Курейшу Джандигову, Исламу Жандигову и Адаму Хашиеву предъявили обвинения в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования (ч. 2 ст. 208 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Они задержаны в рамках уголовного дела против группировки «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Следствие полагает, что в 2020 году они помогли другим членам этой группировки, которые находились в розыске. Задержанные подыскали им жилище, помогли перемещаться перемещение по региону и перевозить оружие, а также снабжали продовольствием.

«Один из фигурантов выдал схрон, в котором находились огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство», — рассказала Петренко.

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