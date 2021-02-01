Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 15:40 — REGNUM Ситуация на Канарских островах в Испании усугубляется из-за притока нелегальных мигрантов. Время от времени протесты вспыхивают в местах проживания нелегалов в ответ на то, что некоторые жители объединились в группы дружинников, некоторые из которых были замечены в разбое. Об этом 1 февраля сообщила газета El País.

Вот уже несколько дней школа в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария больше напоминает тюрьму, чем приют для мигрантов, отмечают журналисты.

«Во вторник мы вышли, чтобы собрать деньги, которые моя семья перечислила мне. Было 15:00, и машина с четырьмя людьми внутри остановила нас посреди улицы. Они показали нам несколько огромных ножей и начали стреляли в воздух. Мы были вынуждены бежать», — рассказал журналистам 24-летний Монсифф из Марокко.

На прошлой неделе, с понедельника по четверг, семь мигрантов из Марокко, проживающих в этой школе в районе Эль-Лассо, подверглись нападению. По данным Cruz Blanca, религиозной некоммерческой организации, нападения были совершены организованными группами местных жителей.

Всего, как отмечают журналисты El País, на острове Гран-Канария центральное правительство Испании удерживает почти 7 000 мигрантов.